حسام الحسيني لوالدته نهال عنبر في ميلادها:"ربنا يزيدك بأعمال الخيراللي بتعمليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك المخرج حسام الحسيني، متابعيه، صورا تجمعه بوالدته الفنانة نهال عنبر، احتفالا بعيد ميلادها الذي وافق أمس الأربعاء 20 أكتوبر.

ونشر حسام، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإنتي عظيمة وملكة وبصحة وخير وسعادة زي ما بتسعدي عيلتك وكل اللي حواليكي".

وأضاف: "ربنا يزيدك بأعمال الخير اللي بتعمليها.. ربنا يزيدك من حب الناس واحترامهم ليكي يا رب.. بحبك قد المجرة بكواكبها ونجومها وكائناتها الفضائية كمان، يا ملكة الكون نهال عنبر".

جدير بالذكر أن نهال عنبر تُشارك حاليا في مسرحية"زقاق المدق" المأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة النجوم: دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.