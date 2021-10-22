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بالتعاون مع تامر حسين وعمرو مصطفى ونادر حمدي.. أحمد خليل يطرح "علامات"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان" علامات" وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب".

أغنية" علامات" ضمن أغاني ألبومه الجديد "بقالي سنة" والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين ، ألحان عمرو مصطفى ، توزيع و ميكس نادر حمدي .

جدير بالذكر أن من آخر أعمال أحمد خليل الغنائية أغنية "اكشفي ورقك" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان بلال سرور ، توزيع و ميكس وماستر توما، والأغنية حققت نجاح كبير فور طرحها عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب ونسب مشاهدة عالية .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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