شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل منتج سينمائى فى "فيلم تجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهرالفنان عمرو عبد الجليل فى أحداث "فيلم تجارى"، بدور منتج سينمائى يقوم بانتاج العديد من الأفلام السينمائية التجارية، ويتعرض لكثير من المواقف خلال الأحداث، حسبما أكد مخرج العمل محمود كامل لـ"الخليج 365"، وتدور الأحداث حول مجموعة من الممثلين ومخرج ومنتج يصورون فيلما سينمائيا وتجمعهم العديد من المواقف، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة شيرى عادل والفنان حمدى الميرغنى والعمل من إخراج محمود كامل.

وعرض مؤخراً للمخرج محمود كامل مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى، وشاركها بطولة العمل كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.

من ناحية أخرى انتهى عمرو عبد الجليل من تصوير "من أجل زيكو" الفترة الماضية، وينتظر عرضه فى السينمات، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، والفيلم تأليف مصطفى حمدى، من إخراج بيتر ميمى.