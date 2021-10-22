شاهد.. الهام شاهين تسأل جمهور السوشيال ميديا: “من أنتم؟” وتصفهم بأنهم بلا حيثية وجهلة بالدين!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - وجَّهت الفنانة المصرية إلهام شاهين رسالة شديدة اللهجة إلى جمهور السوشيال ميديا وخاصة من قام بانتقادها بعد التصريح باعتزامها التبرع بالأعضاء عقب وفاتها.

وقالت الهام شاهين، ، عبر برنامج «إي تي بالعربي»: «عشان بكره السوشيال ميديا فمبقراش الانتقادات.. حد ماسكلي صفحاتي وأنا ببعتله الصور والتعليق، لكن عمري في حياتي لا قريت تعليق لا بالخير ولا بالشر».

وأضافت، معلِّقةً على الانتقادات التي تعرَّضت لها: «أقولهم: من أنتم؟ دول ناس بلا حيثية، وقاعدين يتسلوا وأنا معنديش وقت أتسلى، ولا عندي وقت أقنع حد بوجهة نظري، بس طبعاً في ناس بتقولي بيهاجموكي».

واستشهدت الهام شاهين برأي عدد من رجال الدين والذين ذكرت منهم الشيخ خالد الجندي، الدكتور سعد الدين الهلالي، الدكتور احمد وسام وتابعت “اسألوا الناس المستنيرة واللي بتفهم في الدين يا جهلة بالدين”.

كما إنتقدت إلهام شاهين خلال نفس اللقاء فيلم “ريش” حيث إعتبرته فيلم غير مفهوم وشعرت أنه ليس في مصر.