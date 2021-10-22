أليك بالدوين يقتل شخصا بطلق ناري أثناء تصوير فيلم Rust

كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - أعلنت الشرطة الأميركية مقتل امرأة وإصابة شخص آخر بجروح في إطلاق نار حصل عن طريق الخطأ الخميس أثناء تصوير فيلم من بطولة أليك بالدوين في مدينة “سانتا في”، عاصمة ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب).
وبحسب المتحدث باسم مكتب عمدة المقاطعة فأن الممثل أليك بالدوين قد أطلق أعيرة من “سلاح ناري” ما تسبب في مقتل مديرة التصوير وجرح مخرج فيلم “Rust”.
وقد توفيت هالينا هتشينز ، 42 سنة، مديرة تصوير للفيلم ، في مستشفى جامعة نيو مكسيكو في البوكيرك. بينما يتم علاج المخرج من الاصابات التي تعرض لها.
وأوضح البيان أنّ “المأساة” نجمت عن سلاح ناري يفترض به أن يكون خلّبياً، مشيراً إلى أنّ “المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف”.
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