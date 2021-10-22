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أحلام وأنغام وأصالة يحتفلون بعيد ميلاد سهم

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كتب امير فتحي في الجمعة 22 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - حرص عدد من أهم نجوم الغناء في العالم العربي عى الاحتفال بعيد ميلاد سهم كما تصدر هاشتاغ ميلاد العبقري سهم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في .

وهنأت أحلام سهم بعيد ميلاده وشاركت مقطع فيديو من كليب أغنيتها “عيوني بس” التي لحنها سهم، وعلقت على الفيديو وكتبت: “ميلاد العبقري سهم بك نعتز ونفتخر، انت سهم في قلوبنا عسى عمرك طويل وحافل بالنجاحات والابداع”.

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كما كتبت أصالة: “كيف ممكن تكون الموسيقى لو ما تدخلت مشاعرك السامية وقلبك الحلو فيها.. منّك تعلمّت ومعك وثّقت نجاحي كل سنة وأنت نبض الفن الوفي يا سهم”.

كذلك شاركت أنغام صورة لـسهم وكتبت: “كل سنة وانت سهم، أتمنى لك يوم ميلادك كل النجاح والتألق”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Angham/status/1450980905137446912?ref_src=twsrc%5Etfw

وغرّد الشاعر واحد وكتب في تغريدة: “سهمنا عالي على مر الزمان، صايب واللي يبيه يحققه، الهدف مضمون في عينه ضمان وتبتسم لأجله سنين موفقه”. وأعاد سهم تغريدة واحد وعلق عليها: “صح لسانك واحدنا، عساني ما خلا منك يا أطيبهم، ويسلم لي غلاك وبوجودك معنا كل الأهداف سهل نحققها يا رفيق الدرب”.

عساني ماخلا منك يا اطيبهم، ويسلم لي غلاك وبوجودك معنا كل الاهداف سهل نحققها يارفيق الدرب

This is a Twitter Status— S a H a M (@SahamTunes)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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