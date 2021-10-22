شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من شهرين على طرحه بـ دور العرض.. اعرف إيرادات Free Guy وصلت كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الحركة الكوميدي Free Guy إلى 328 مليونًا و 709 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض حول العالم منذ يوم 13 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 28 مليونًا و365 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 120 مليونا و897 آلاف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و207 مليونًا و812 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسة شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.