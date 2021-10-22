شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مليون دولار لـ فيلم الرعب Candyman بشباك التذاكر بعد طرحه بـ 54 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Candyman، إلى 77 مليونًا و 66 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 27 أغسطس الماضى بـ دورالعرض حول العالم، وكان قد حقق 22 مليونًا وألف دولارفي العرض الافتتاحى للعمل في 3569 دارعرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 60 مليونًا و 835 ألف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و16مليون و225 ألف دولار بـدورالعرض المختلفة حول العالم.

يدورفيلم الرعب Candyman ، بعد سنوات عديدة من هدم آخر أبراج كابريني، انتقل أنتوني وشريكه إلى دورعلوي في كابريني الآن، وقابلا عجوز الذى سيحكى لـ أنتوني للقصة الحقيقية وراء Candyman، وبالتالى حرصًا على استخدام هذه التفاصيل المروعة في الاستوديو الخاص بهما كعنصر جديد للوحات، ولكن أنتونى لم يعرف أنه سيفتح دون علمه باب إلى ماضى معقد يكشف عقله ويطلق العنان لموجة مرعبة من العنف، من جديد.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب Candyman، كل من يحيى عبد المتين الثاني، تيونا باريس، ناثان ستيوارت جاريت، كولمان دومينجو، كايل كامينسكي، فانيسا ويليامز، بريان كينج، ميريام موس، ريبيكا سبينس، كارل كليمونز هوبكنز، كريستيانا كلارك.