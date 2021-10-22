إنجي علاء تُشيد بفيلم"Ancient Egypt in Film " والحلقة النقاشية حوله بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، بفيلم "Ancient Egypt in Film " بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والحلقة النقاشية التي أقيمت حوله بعنوان "صورة مصر القديمة في السينما".

ونشرت إنجي، صورا خلال تواجدها بالعرض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعدت جدًا بحضور عرض فيلم "Ancient Egypt in Film " ، (صورة مصر القديمة في السينما) من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي والحلقة النقاشية الخاصة به".

وتابعت: "حقيقي مجهود محترم من مخرج الفيلم محمود رشاد، ومن الفنانة بشرى المؤسس المشارك للمهرجان في تنفيذ الفيلم وحرصهم على نقل صورة صحيحة مشرفة عن تاريخ مصر القديم من خلال الدراما والسينما، والندوة كانت بمشاركة منسق المناظر ومهندس الديكور أستاذ أنسي أبوسيف، والمنتج المتميز محمد السعدي، وعالمة المصريات الدكتورة ياسمين الشاذلي".

وأضافت: "سعدت جدًا بالمناقشة المثمرة والإهتمام بأدق التفاصيل لإظهار صورة مصر القديمة في أحسن صورة بما يليق بمكانة مصر وعراقة الحضارة المصرية".

وكشف الفيلم عن وجود فقط 100 فيلم اقتربوا من تاريخ مصر القديمة لكن أغلبها لا يمكن اعتبارها وثيقة تحكي حقائق عن ذلك التاريخ، إذ ضمت الكثير من المغالطات التاريخية، بينها فيلم كليوباترا الشهير الذي لعبت بطولته اليزابيث تايلور.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.