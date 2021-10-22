تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان "أوسكار العرب" والمكرمين فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت إدارة مهرجان أوسكار العرب، عن تفاصيل الدورة الخامسة، المُقرر انطلاقها يوم الإثنين المُقبل، الموافق 25 أكتوبر، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعدما كان سيُعقد داخل أحد الفنادق بالإمارات، إلى أن ظروف جائحة فيروس كورونا حالت دون ذلك.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ مهرجان أوسكار العرب، في بيان صحفي، عن أبرز الشخصيات التي سيتم تكريمها في مهرجان أوسكار العرب، يوم الإثنين المُقبل، منهم الفنانة نادية الجندي، وغادة عبد الرازق، والفنانة السعودية وعد، والفنانة منة فضالي، والراقصة فيفي عبده.

وتشمل قائمة المُكرمين في الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب، الفنان اللبناني أيوان، والفنانة التونسية أميمة طالب، والفنان المغربي نوردو، والفنانة التونسية مريم الدباغ، والمطرب الشاب عمر كمال، والشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، ولاعب كرة القدم عبدالله السعيد.

وأكد القائمين على مهرجان أوسكار العرب، أنه سيُجرى تكريم الإعلامي الرياضي سيف زاهر، والإعلامية بسمة وهبة، ومصمم الأزياء هاني البحيري، ومصممة الأزياء السورية هويدا بريدي، والمنتج حازم شفيق، والدكتورة عمرو منتصر، وآخرين.

يذكر أنّ، الدورة الخامسة من مهرجان أوسكار العرب، تحمل اسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين رحلا عن عالمنا إثر إصابتهما بفيروس كورونا.