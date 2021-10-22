شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ضيوف شرف "الغرفة 207" لـ محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في مسلسل "الغرفة 207"، من بطولة محمد فراج، منهم بيومى فؤاد، ومحمد ممدوح ، ومراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد، وغيرهم، وتدور أحداثه في 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

تدور قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

وخرج قاطنو تلك الغرفة المسماة بـ "الغرفة 207"، وهم يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها وأيضا ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد، كما أن بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

وبعد ذلك يدخل إلى الغرفة لتنقلب حياته كلها رأس على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفى كل مرة يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، كما أن ما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 حدث مع غيره.