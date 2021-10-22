صور| عمرو دياب يُشعل "الجونة" بأغانيه..وهالة صدقي تبث الحفل لايف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان عمرو دياب، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام.

وكشفت الفنانة هالة صدقي، عن فيديو لايف من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر الهضبة حلال الفيديو وهو يغني عدد من أغانيه وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

وكان عمرو دياب، قد أحيا حفل ختام الدورة الثالثة والرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

على جانب آخر، يستعد "دياب"، لإحياء حفلا غنائيا بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي" يوم 30 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.