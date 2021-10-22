شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا: "جوزى كان بيذاكر لى مسلسل إلا أنا وخسيت 50 كيلو علشان اللبس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هنادى مهنا، إنها جسدت شخصية مريم بحكاية "بدون ضمان" بمسلسل "إلا أنا" وتعتبر محطة مهمة في حياتها المهنية، وتلقت الكثير من الرسائل تشبه قصة المسلسل، وأن "الحدوتة" كشفت عن فوائد كثير جدا للمشاهدين، مضيفة أن الفتيات التي لم تأخذ بنصيحة أبائهن يكتشفن في المستقبل أن كل نصائحهم حقيقة.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها معكم المذاع على قناة سى بى سى، أنها أول مرة تتفاعل مع مسلسل بهذا الشكل، مؤكدة أن فكرة بيت العائلة مرفوضة، ولابد أن يعيش الزوجان خارج بيت العائلة حتى لا تحدث مشاكل في التعامل، مقدمة التحية لكل من هاجر أحمد وأحمد كشك وإسلام جمال وأحمد بدير وجميع المشاركين في الحدوتة كان تمثيلهم جيد جدا.

وتابعت، أن المختلف في العمل هو الهدوء ما بين شخصيتها الحقيقة وشخصية مريم بالمسلسل، في الحقيقة غير ذلك، والمشترك ما بيننا هو تعدى مشاكل كثيرة حاجة في شخصيتها، معقبة: "عجب أحمد خالد صالح في شخصية مريم هو الهدوء، وكان بيذاكر لى المشاهد"، مضيفة: "عملت ريجيم قاسى جدا، وكنت مكتئبة جدا في مراحل الدايت، لجأت إلى نظام غذائى وأشياء أخرى، وكنت واخدة عهد على نفسى أني أرجع لمقاس ملابسي في عام 2018، وميزان الملابس وليس ميزان الكيلو جرامات، وكانت فترة صعبة، ونزلت من 40 لـ50 كيلو".

وأوضحت: "فى رمضان الماضى لم أشارك في أي مسلسل، وتمت خطبتى على أحمد خالد صالح قبل مسلسل "الفتوة" ويعلم كل من الأهالى فقط وأصدقائها المقربين وليس الممثلين معنا في المسلسل، وأنها تحب المسلسل وكواليسه، مضيفة أنها تشارك في فيلم تماسيح النيل، وأول مرة تجسد بطولة نسائية، ولم يتم تحديد نزوله السينما حتى الآن وبه قصة درامية.

وقامت هنادى مهنا بإبراز مهاراتها على الطبلة، وتفاعل معها الجمهور داخل الاستوديو، معقبة: "بحب صوت الطبلة جدا"، وأجرت مكاملة هاتفية لزوجها أحمد خالد صالح، لاختيار أغنية تغنيها على الهواء.