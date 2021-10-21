شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى: اتخانقت يوم فرحى خناقة ضرب وشيكو قطع فستان مراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى، ضيفا فى الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وقال كريم فهمى إن أغلب أفلامه الذى قام بتأليفها، أطلق اسم بناته على أسماء البطلات اللاتى تقفن أمامه مثل أفلام ديدو وحسن وبقلظ.

وعن ممارسته لمهن طب الأسنان قال كريم فهمى، لما اتخرجت اشتغلت في أماكن كتير محدش يتخيل إنى اشتغل فيها واشتغل فى مستوصفات، ثم فى عيادات دكاترة لغاية لما فتحت عيادة فى منطقة شعبية فى فيصل، ثم فتحت فى المهندسين، وبعد كدة قفلت خالص.

وتابع كريم فهمى: سبب إنى تركت مهنة طب الأسنان إنى مش مركز أوى أكون دكتور شاطر لأنى مركز أكتر فى التمثيل والتأليف، وكمان لما اتعرفت بشكل كويس بقى الناس اللى بتيجى تكشف جايين عشان يهزروا مش يعملوا أسنانهم، فكانت دى الأسباب انى سيبت مهنة طبيب الأسنان.

وعن حفل زفافه، قال كريم فهمى: "شيكو كان لسة جاى وفرحان ليا جدا ومن فرحته عاوز يدينى حضن مش طبيعى، وبيعدى من مكان ضيق كدة وراح واقع على وشه وهو بيقع راح مسك فستان زفاف داليا مراتى وسمعنا صوته وهو بيتقطع، بس ربنا سترها الحمد لله".

وعن خناقته يوم حفل زفافه، قال كريم فهمى: "كنت أنا فى الفرح ومعايا أصحاب ليا كتير وكان فى ناس دخلاء مش عارفهم وحد فيهم كان واقف وبيصور بموبايله فراح شقيق زوجتى أخد منه الموبايل وقاله بعد الفرح أديهولك، وطبعا مشى الناس على نهاية الفرح وفضل اللى كان بيصور وأصحابه اللى منعرفهومش وحصلت الخناقة وقتها بقى وكانت خناقة ضرب بجد".

يعرض برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.