شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى لبنانى يلمح لانفصال نانسى عجرم عن زوجها.. وفادى الهاشم ينفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلامى لبنانى "إيلى باسيل" الشكوك حول انفصال النجمة اللبنانية ​نانسى عجرم​ عن زوجها الدكتور ​فادى الهاشم​ ، بعد نشره صورة الثنائي مع تعليق: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لاتفاق.. لو مش عشانا فى حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".

فى نفس السياق، نفى موقع لبنانى تلك الشائعة على لسان فادى الهاشم زوج نانسى عجرم الذى قال فى مقطع صوتى: "نانسى أكيد أمانة، وأنا مستغرب من وين طلعت هالخبرية، طالع هلق عالبيت حتى شوف شو القصة".

وكانت آخر أعمال النجمة نانسى عجرم، أغنية "سلامات"، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربون منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعًا لا يمتلكون أموالاً، والأغنية من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان ‎ محمد يحيى، وتوزيع هادى شرارة.