شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: كل عام وأنتِ بنتى وأختى وأمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة السورية سوزان نجم الدين، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، ونشرت سوزان صورة تجمعهما على حسابها بموقع "انستجرام"، ووجهت لها رسالة تهنئة قائلة: "سوسو.. فرحتي الأولى.. كبرت سنة وأنا صغرت سنة.. قد إيه حلو هالإحساس.. إنك تتحول لطفل بأحضان ولادك.. إنكن تتبادلوا الأدوار من وقت للتاني.. وتتبادلوا المشاعر والأحاسيس والمسؤوليات".



سوزان نجم الدين على انستجرام

وأضافت سوزان نجم الدين في تهنئتها: "سوسو.. كل عام وأنتِ طفلتي المدللة قد ما كبرتي.. كل عام وأنتِ بنتي وأختي وأمّي.. كل عام وأنتِ رفيقتي وحبيبتي وصديقتي.. كل عام وأنتِ عزّي وسندي وفخري.. كل عام وأنتِ بألف مليون خير يانبض الروح أنتِ".



سوزان نجم الدين وابنتها



وفى وقت سابق، احتفلت النجمة السورية سوزان نجم الدين بتخرج ابنها حيان الأتاسى، من المدرسة وانتهائه من دراسته الثانوية فى الولايات المتحدة، داعية الله أن يكون له سندا وعونا فى كل خطوة يخطوها فى طريق مستقبله المثمر والناجح فى دراسة البزنس التى اختارها.

وقالت سوزان نجم الدين، على حسابها على إنستجرام، تعليقا على تخرج ابنها: "لا أصدّق أنّ هذا الشاب الجميل قلباً وقالباً هو طفلى الصغير الذى كبُر فى غفلةٍ عنّى، وها هو اليوم ينهى دراسته الثانوية فى ولاية فلوريدا الأمريكية، ليبدأ بعدها معتركَ الحياة فى سنته الأولى من دراسة البزنس التى اختارها بملء إرادته، ليرسُمَ من خلالها طموحَه الجامح فى هذا العالم الواسع إن شاء الله".