شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: أول واحدة حبتها كنا فى ابتدائى وفضلت أحبها 4 سنين وهى متعرفش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى، ضيفين في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، قامت الفنانة ريم مصطفى بدور المذيع وسألت أمير كرارة عن أول حب في حياته، وقال كرارة: "من وأنا صغير كنت في ابتدائى وكنت بحب بنت معايا في المدرسة اسمها مايسة، وفضلت أحبها لمدة 4 سنين لما بقيت في إعدادى مع نفسى من غير ما اقولها حاجة، ولغاية دلوقتى متعرفش برده".

وعن أكثر معاكسة صدمته تعرض لها، قال أمير كرارة: "أكتر معاكسة جاتلى، كانت من زوجتى واتخضيت منها، لأول أول مرة قعدنا سوا قالتلى انا هاتجوزك على فكرة، واتثبت بطريقة فظيعة بسبب الكلمة دى، وأنا رديت عليها وقتها وقلتلها انسى أنا مش بتاع جواز والكلام ده، ولكن النصيب بقى اتجوزنا الحمد لله".

وقالت الفنانة ريم مصطفى خلال استضافتها فى الجزء الأول من برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة، والمذاع على شاشة on، إن الحب الأول كان ابن الجيران، لافتة إلى أن وقتها كان شعرها أسود فى سن الـ13 عاما، وكانت تقف فى البلكونة ولديها اقتناع تام أنها شريهان".

وتحدثت ريم خلال الحلقة أنها شخصية لا تحب السهر و"بيتوتية"، وعندما تسهر لا بد أن تكون سعيدة بالسهرة، موضحة أنها فى إحدى المرات ارتدت باروكة وتنكرت حتى لا يعرفها أحد، وقابلت صديقة مقربة فى نفس المكان وتعرفت عليها.

يعرض برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.