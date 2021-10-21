شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيي حفلا غنائيا بأغنياته فى كندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم وائل جسار واحدة من حفلاته فى "كندا" وذلك ضمن جولته الغنائية التى يحييها هناك، وقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى وسط حضور كبير من جمهوره.

وأشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التى تألق بها طوال مشواره الفنى، بالإضافة إلى بعض أغانى رموز الأغنية المصرية مثل كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوى.

وانتهى وائل جسار مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.