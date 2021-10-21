هنا الزاهد عن مسلسل"أيوب": "رفضته مرتين وجالي اكتئاب بسببه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن ذكرياتها مع مسلسل"أيوب" الذي عُرض عام 2018 .

وقالت هنا، ببرنامج"أسرار النجوم" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي: "رفضت الدور مرتين، لأني كنت خايفة، لكن مصطفى شعبان قالي الدور مهم وهيغير جلدك، وماما شجعتني جدًا، وجالي اكتئاب بسبب دوري ومكان التصوير ..البيت كان كئيب جدًا".

مسلسل "أيوب" شارك في بطولته مصطفى شعبان، وآيتن عامر، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، ومحمد دياب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

ومن ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.