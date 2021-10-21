حقيقة انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف جيجي لامارا، مدير أعمال المطربة نانسي عجرم، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، حول انفصال الفنانة اللبنانية عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وقال لامارا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما تردد حول انفصال الفنانة نانسي عجرم وزوجها، شائعة لا أساس لها من الصحة.

وتابع، أن العلاقة الزوجية بين نانسي والدكتور فادي قوية، وهما يعيشان حاليا في استقرار ببيتهما مع أولادهما.

وأضاف: "الاشاعات تخرج على النجوم عندما يحققون نجاحا كبيرًا وهو ما حدث مع الفنانة نانسي عجرم، وهذه الشائعات غرضها تشتيت الجمهور، وأتمنى من الجميع ألا ينخرط وراء مثل هذه الشائعات".

وكان أحد الصحفيين اللبنانيين، قد نشر منشورا عبر حسابه على إنستجرام يلمح من خلاله إلى انفصال الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم مصحوبا بصورة لهما.

جدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم، كانت قد أحيت مؤخرًا حفلا غنائيا في دولة تونس، بالإضافة إلى حفل آخر بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط حضور حشد كبير من جمهورها.