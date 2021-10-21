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فيديو| أحمد العوضي يُمارس تدريبات قوية لـ "الكيك بوكس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره، فيديو له وهو يُمارس بعض التمارين لـ "الكيك بوكس".

ونشر العوضي، فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يُقدم وصلة تدريبات قوية لـ "الكيك بوكس".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" في السباق الرمضاني الماضي 2021.

"اللي مالوش كبير" بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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