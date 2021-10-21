هنا الزاهد: "شعري اتحرق وأنا بكويه.. وده كان رد فعل أحمد فهمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن تعرضها لموقف محرج خلال لقاء يجمعها حاليا مع المذيعة إنجي على ببرنامج "أسرار النجوم"عبر إذاعة نجوم FM.

وقالت هنا، بالبرنامج، إن شعرها احترق أثناء تواجدها في صالون تصفيف الشعر مما جعلها تنهار في البكاء.

واستكملت: "عندما وجدني زوجي أحمد فهمي أبكي سألني عن السبب، فبمجرد أن بدأت في الحديث عن احتراق شعري، انتابته هسترية ضحك".

وتابعت: "زاد انهياري وقولت له أحمد لو سمحت متستفزنيش".

وأضافت، أنها لا تعتبر نفسها كوميديانة، ولكنها تكتشف أثناء روايتها لأي موقف ضحك الطرف الذي يستمع لها.

ومن ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.