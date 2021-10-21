بكاء هنا الزاهد مع إنجي علي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انهارت الفنانة هنا الزاهد، بالبكاء خلال حديثها عن الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت هنا، باكية ببرنامج"أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عن الراحل: "كان إنسان بمعنى كلمة إنسان، ورجل عظيم قبل أن يقوم بتربية 3 بنات مع زوجته، وهو عنده أولاد (إيمي وعمر).. بجد كان أب جميل ، وكنت لما أشعر بضيق أو بكون مبسوطة بروحله، وكنت وقتها في الصف السادس الإبتدائي ووعيت عليه"عندما تزوج والدتي".

وتابعت: "أختي الصغيرة (نور) كانت متعلقة بيه أكتر مني، وكلنا زعلنا لما توفى، لأنه أبونا برضو، واحساسنا بالأبوة ناحيته، وأنا كنت بقوله يا دادي، وكان صاحبي جدا، وأنا مفتقدة كل حاجة معاه".

وأضافت باكية: "ظل آخر 9 سنين تعبان جدًا ومكنش بيبين، وكان إنسان جميل وحنين وبحبه أوي ، وكان بيشجعني على التمثيل، وهو وحشنا أوي".

ورحل الفنان الكبير طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ قدم عددا كبيرا من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، ويعد من أشهر فناني الكوميديا.

ومن ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.