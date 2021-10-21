بالصور| خاص.. أول تعليق من المخرج الذي ظهر حافي القدمين بحفل "منصة الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

صعد المخرج المغربي الشاب هشام العسري، حافي القدمين على مسرح توزيع جوائز منصة الجونة السينمائية، في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فزت اليوم بمنصة الجونة بأكثر من جائزة، عن فيلمين شاركت بهما، هما (هايش مايش) في فئة الأفلام بمرحلة ما بعد الإنتاج، والثاني (محبون سعداء) المشارك في فئة أفلام مرحلة التطوير".

وتابع هشام "سوف نعود بالفيلم ونقدمه للجمهور بالجونة السينمائي"، وتوضيحا لسبب ظهوره على المسرح "أردت أن أقول بطريقة هزلية للمتحدثين عن المهرجان والفساتين، ركزوا في السينما والفن لا الملابس".

محبون سعداء

تدور أحداث الفيلم حول خطة روائي مفلس محب لزوجته وسيصبح أبا عن قريب، لاغتيال كاتب شهير استجابة لفتوى ويستغل نقود المكافأة بشكل ساخر ليشتري لأسرته مكانا مميزا للغاية.

هايش مايش

تتبع أسوأ يوم في حياة خديجة، حيث تكافح امرأة في كازابلانكا للنجاة في مدينتها المروعة.