صور| خالد سرحان في كواليس حدوتة"لحظة ضعف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتهى الفنان خالد سرحان، من تصوير مشاهده في حدوتة "لحظة ضعف" التي تتضمن 5 حلقات، وهي ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب" والمقرر عرضها بدءًا من السبت المقبل على قناة "الحياة".

وظهر "سرحان" في كواليس تصوير العمل بصحبة عدد من الفنانين المشاركين بالحدوتة، ويجسد سرحان، خلال الأحداث شخصية المعلم رضا، وتلعب شخصية زوجته الفنانة رشا مهدي ووالدته حنان يوسف وشقيقته غفران محمد، حيث تقطن تلك الأسرة في منطقة شعبية.

حدوتة "لحظة ضعف" بطولة خالد سرحان، رشا مهدي، حنان يوسف، غفران محمد، وآخرين، إنتاج شركة سينرجي، وسيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفي.

"لحظة ضعف" إحدى حكايات الموسم الثاني لمسلسل "ورا كل باب"، ويتم عرضها عقب انتهاء عرض حدوتة "في عشق البنات" على قناة "الحياة" بطولة ميرنا نور الدين ومحمد عز.

مسلسل "ورا كل باب" عُرض منه قبل شهر رمضان الماضي، 5 حكايات، هم الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، والثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيي الدين، منى عبد الغني، والخامسة "ورقة ضغط" بطولة فتحي عبد الوهاب، رشا مهدي.