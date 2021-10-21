فتاة روسية تحصد لقب ملكة جمال أستراليا لعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 دقائق

فازت طالبة العلاج النفسي الأسترالية من أصل روسي، داريا فارلاموفا، والبالغة من العمر 27 عاما، بلقب ملكة جمال أستراليا لعام 2021.

ونقل موقع “دايلي مايل” أن فارلاموفا خاضت المسابقة لأول مرة في سن التاسعة عشرة، لكنها صدمت عندما لم تصل إلى النهائيات في عام 2020، وكانت الوصيفة الرابعة.

وصرحت فارلاموفا لصحيفة “هيرالد صن” أن قلبها خفق بشدة عند سماعها الخبر، وأن أول شيء فعلته بعد النتيجة هو الاتصال بجدتها، في روسيا، والتي وصفتها بأنها المفضلة لديها وأن سعادتها تهمها كثيرا.

وصلت فارلاموفا إلى أستراليا في عام 2003، دون أن تتكلم الإنكليزية، لتقوم بتعلم اللغة من خلال “التهام الكتب”، لتدخل الجامعة وتتخرج في عام 2015 بدرجة علمية في إدارة الأعمال من جامعة مردوخ في بيرث، لتعمل بعدها في مجال التطوير والتسويق الرقمي قبل أن تحصل على شهادة تخرجها في مجال الاستشارة النفسية من جامعة إديث كوان في عام 2020.

وتناقش فارلاموفا مواضيع مثل الصداقة والرفاهية العقلية في ورش للفتيات الصغيرات، مما أهلها ليتم اختيارها كواحدة من أفضل 21 شخصية مؤثرة في الصحة والعافية في ياهو فاينانس لعام 2021، ووصفت ملكة الجمال الصحة العقلية بأنها مهمة تماما مثل الصحة الجسدية وبالتالي يجب معاملتها بنفس المستوى من الرعاية، وذلك خلال لقاء لها مع مجلة “غولد كوست”.