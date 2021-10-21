شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعود للطب النفسى بعد 17 عامًا فى "أنا وهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أشرف عبد الباقى – للمرة الثانية – شخصية طبيب نفسى في مسلسل أنا وهى" الذى يدور في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية ويشاركه البطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، إذ يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

وجسد عبد الباقى شخصية طبيب نفسى من قبل في فيلم "حب البنات" بطولة ليلى علوى وحنان ترك وهنا شيحة، والذى تم إنتاجه عام 2004، وتدور أحداث الفيلم حول الشقيقات الثلاث كل منهن من أم مختلفة لكنهم من أب واحد، عندما يتوفى الأب يترك لهن تركة كبيرة ولا يجوز تنفيذها إلا إذا اجتمعت الثلاث في بيت واحد وهنا تبدأ أمراضهن النفسية في الظهور.

وجسد أشرف عبد الباقى دور "مهيب النشوقاتي" طبيب نفسي شاب، استأجر شقة جديدة لتكون محل عمله وإقامته في نفس الوقت، يسكن جواره في شقته الجديدة ثلاثة فتيات أصبحن حكاياتهن هي القصة الرئيسية التي دارت عليها أحداث فيلم " حب البنات "، وتعانى لدى كل واحدة منهن عقدة نفسية ناحية الراجل، وكان يحاول دائمًا تولي تلك العقدة الدكتور مهيب جارهن الجديد.

الفيلم الذي تم إنتاجه في العام 2004 أضاء على قضية مهمة وهي جملة أشرف عبد الباقى: "كل المشاكل النفسية سببها الحب".