شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مسلسل "القاتل الذى أحبه" لـ هانى رمزى وصلاح عبد الله .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم هانى رمزى تصوير مسلسله الجديد الذى يحمل اسم "القاتل الذى أحبه" المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، وتظهر الصور اجتماع هانى رمزى وسهير رمزى وصلاح عبد الله فى مشهد واحد فى وجود المخرج عمرو عابدين.



القاتل الذى أحبه



القاتل الذى أحبه



القاتل الذى أحبه



القاتل الذى أحبه

"القاتل الذى أحبه" يعود به هانى رمزى إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، والعمل تأليف صلاح عربى وإخراج عمرو عابدين في تعاونه الثالث مع هانى رمزى بعدما قدما مسلسلى "مبروك جالك قلق" و"عصابة بابا وماما".

ووقع اختيار المخرج عمرو عابدين على عدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم النجمة سهير رمزى التي تعود للدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها مسلسل "قصر العشاق" عام 2017، ويشارك في العمل أيضاً كلا من أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، هبة الهوارى.

وأكد هانى رمزى لـ"الخليج 365" أنه يصور المسلسل بشكل يومى مكثف من أجل تسليم عدد من الحلقات أواخر شهر أكتوبر الجارى تمهيداً لعرضه قريباً.

يذكر أن هانى رمزى قدم سابقاً مسلسل يحمل اسم "اللص الذى أحبه" مع شريف منير عام 1997 على نفس وزن اسم مسلسله الجديد، وشارك في بطولة العمل وقتها شيرين سيف النصر، حسن حسنى، رجاء الجداوى، عايدة كامل، ياسر جلال، غادة عبد الرازق، فلك نور، أحمد عقل وإخراج أحمد صقر.

وتعود الفنانة الكبيرة سهير رمزى للدراما التليفزيونية مجددا وتجسد من خلاله شخصية أم هانى رمزى التي تعمل فى مجال الطبخ وتتعرض لعدد من المواقف الكوميدية مع ابنها، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى المقبل على أحد المنصات الإلكترونية.