شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يستعرض لياقته فى تدريبات الـ"كيك بوكس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان أحمد العوضي، من هواة ممارسة رياضة "الكيك بوكس"، ويواظب باستمرار على مشاركة جماهيره بمقاطع فيديو من خوضه للتدريبات التي يظهر فيها وهو يمارس الكيك بوكس بلياقة عالية، ونشر أحمد العوضي، فيديو جديد لعودته إلى التدريب على حسابه بموقع "إنستجرام"، ويقدم وصلة تدريب قوية للكيك بوكس، وسط إعجاب من جمهوره بقوة ادائه.

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه على حسابه بموقع "إنستجرام"، بصورة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهى برفقة الأطباء المعالجين لها فى سويسرا، والتى التقطتها قبل مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر مرة أخرى فى نهاية رحلة علاجها الطويلة، وجاءت إعادة نشر الصورة عبر حساب العوضى، احتفالًا بعودة زوجته إلى القاهرة بحالة صحية جيدة.



تدريب كيك بوكس



احمد العوضى فى التدريب

وأرفق العوضى الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، بأغنية "هلا هلا" للفنان عمرو دياب، والتي تبدأ أولى كلماتها: "حمد الله ع السلامة.. هلا هلا ..اشتقنا ليكم ياما ..هلاهلا".