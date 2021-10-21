شاهد.. المغني المصري محمد حماقي يطرح أحدث أغنياته بعنوان "لا ملامة"

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

طرح المغني المصري محمد حماقي، الخميس، أحدث أغنياته بعنوان "لا ملامة" من ألبوم "يا فاتني"، عبر قناته على يوتيوب.



وبعد أقل من ساعتين حققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة.

الأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم.

ويستعد النجم حماقي لإحياء حفل غنائي في الأردن يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول.

ألبوم حماقي الجديد "يا فاتني" مؤلف من 14 أغنية تعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، والملحنين: عمرو مصطفى، تامر علي ومحمد النادي، والموزعين: تميم، توما، أحمد إبراهيم وأمين نبيل.