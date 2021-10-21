بالصور – أول ظهور لبشرى بعد نجاتها من حادث الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة بشرى، لأول مرة عقب مغادرتها المستشفى عصر اليوم الخميس، للمشاركة في جلسة بحثية عن “صورة مصر القديمة في السينما”، المقامة ضمن فعاليات اليوم الثامن بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت بشرى برفقة زوجها الذي ساعدها على الحركة لإصابتها ولفتت الأنظار وهي تضع جبيرة على يدها بالإضافة إلى ضمادة أعلى رأسها، حيث أصيبت ببعض الكدمات نتيجة الحادث الذي وقع أمس، أثناء تصويرها حلقة من أحد البرامج التلفزيونية برفقة الفنان الشاب محمد مكاوي الذي ظهر بنفس الندوة مصابا في جبهته ويده مع غرزتين أعلى الحاجب.

إطلالة بشرى الأولى جاءت بملابس كاجوال بيضاء فضفاضة، استبدلتها في الظهور الثاني على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز منصة الجونة بفستان سهرة، واحتفظت بجبيرة اليد.

وتحدثت الفنانة بشرى، قبل تعرضها للحادث الأخير، عن الأزمات المتتابعة التي يتعرض لها مهرجان الجونة السينمائي منذ بداية هذه الدورة، في الأسبوع الماضي.

وقالت بشرى في تصريحاتها لـ et بالعربي، إنها تجد مهرجان الجونة السينمائي يتعرض لحملات ممنهجة لمحاربته، وأحيانًا حملات غير ممنهجة.

وأشارت إلى أنها مازالت تحاول التعامل مع كل تلك الأزمات، عن طريق العقل والتفكير الهادئ، لأن مهرجان الجونة حدث عالمي يهم كل دول العالم، وأداء مصر المُشرف فيه يبهر الجميع.

وأضافت بشرى في تصريحاتها، أن هذه الدورة تحمل اسم الصلح خير، حيث بدأت بتصالحها مع محمد رمضان، ثم تصالح محمد رمضان ونجيب ساويرس.

واستكملت الفنانة بشرى: مهرجان الجونة مهاجم وكأنه قرار من مهاجمي المهرجان لو لم تسمحوا لنا بمهاجمة الفساتين سنهاجمكم على الأفلام، والمهرجان أكبر بكثير من التوقف عند مثل هذه النقاط والحدث الذي نصنعه هو حدث مشرف لمصر والوطن العربي، وأتعامل بمنتهى الحكمة مع كل الحملات الممنهجة وغير الممنهجة من بداية المهرجان.