كريستيانو رونالدو يطلق شركة ناشئة بالتعاون مع ملياردير سنغافوري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضاف أسطورة كرة القدم ومهاجم مانشستر يونايتد “كريستيانو رونالدو” شركة أخرى إلى أعماله هذا العام تحت اسم ZujuGP، وهي شركة منصات رقمية ناشئة بالشراكة مع الملياردير السنغافوري “بيتر ليم”، البالغ من العمر 68 عامًا، التي ستسمح للجماهير بمشاهدة المباريات المباشرة وشراء المنتجات والتفاعل مع اللاعبين، بحسب موقع Forbes.

ومع 356 مليون متابع على إنستغرام و95 مليون على تويتر، أبلغ نجم كرة القدم البرتغالي جمهوره بالأخبار السارة في منشور على إنستغرام، وحث المعجبين على الاشتراك في zujugp. وقال “رونالدو” في بيان عن ZujuGP: “أنا سعيد جدًا لأنني على اتصال بهذه الشراكة الرائعة خاصة مع صديقي بيتر ليم. لقد عرفته منذ سنوات عديدة، والمشاركة في هذا المشروع معه تجعلني سعيدًا جدًا؛ وأنه يمكن أخيرًا ربط الشرق والغرب، مما يجعلني أكثر سعادة “.

ويظهر أحد المنشورات “رونالدو” وهو يشبك يديه مع “ليم”- الذي تبلغ قيمة ثروته 2.7 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس.

قالت ZujuGP – التي تمزج بين كرة القدم والتكنولوجيا- إنها تهدف إلى ربط الاتصالات والتجارة، وتمكين المشجعين من مشاهدة الألعاب افتراضيًا، والتقاط البضائع، والتفاعل مع اللاعبين. كما تهدف أيضًا إلى تشكيل نفسها في منصة يمكن لمالكي الأندية والوكلاء والكشافة أن يجتمعوا من خلالها لاكتشاف المواهب الكروية وتجنيدها.

وترى الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها أن آسيا هي الحدود التالية لكرة القدم بعد أوروبا والولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة تضم 60٪ من سكان العالم، وتوفر قاعدة المعجبين المتزايدة فرصة كبيرة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وبضائعه. ومع استمرار تضخم القواعد الجماهيرية، توجد وفرة من الفرص المربحة في شكل محتوى تفاعلي وتسويق مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

من المعروف عن “رونالدو” أنه أعلى الرياضيين دخلاً في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من مليار دولار ليصبح أول رياضي جماعي في العالم يحقق هذا الإنجاز. ومن المحتمل أن يربح 125 مليون دولار في موسم 2021-2022، منها 70 مليون دولار من الراتب والمكافآت مقابل عودته إلى عودته إلى مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن “بيتر ليم” اشترى نادي فالنسيا الإسباني في 2014 ويمتلك أسهمًا في نادي سالفورد سيتي الإنجليزي.