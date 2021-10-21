شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عطوة يترشح لعضوية نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة ترشحه لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية فى انتخابات التجديد النصفى المقرر انعقادها فى 5 نوفمبر المقبل.

وكان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية قد أعلن خلال مؤتمر صحفى أن نقابته أول نقابة تعلن عن موعد انتخابات التجديد النصفى لها، بعد أن تقدم 15 عضوا للانتخابات المقبلة التى يجرى إقامتها 5 من نوفمبر المقبل.

واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وكان الدكتور أشرف زكي قد كشف أن النقابة تستعد من الآن لانتخابات التجديد النصفي، وناشد زكي أعضاء النقابة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا دور المرشحين في دعم ومساندة الأعضاء.وطالب زكي الجهات المختصة بإلغاء نظام انتخابات التجديد النصفي والعودة إلى النظام القديم الانتخابات.

وقال الدكتور أشرف زكى، إنه لأول مرة سيعلن عن موقفه، وعن الأسماء التى سوف يعطى لها صوته فى الانتخابات، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة، وحتى نستكمل المسيرة سويا.