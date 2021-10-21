شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المسلسلات العالمية التى ستعرض على منصة Watch it قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة Watch It طرح مجموعة من المسلسلات العالمية لـمتابعيها، خلال الفترة المقبلة، وبالتالي رفعت المنصة الرقمية شعار "مش بس عربى"، مشيرة إلى أنها ستقوم بالعرض الحصرى لعدد من المسلسلات العالمية التي تحظى بأكبر نسبة مشاهدة، ومنها مسلسل "The Paradise"، و"Side Games"، و"The Head"، و"Seis Hermanas"، وهذا كل ما تريد معرفته عن الأعمال التي ستصل المنصة قريبا.



مسلسلات Watch It

مسلسل The Paradise، عمل دارمى تلفزيوني بريطاني، طرح في الفترة بين 2012، و 2013، ووصلت عدد حلقاته إلى 16 حلقة، التي تصل مدتها إلى ساعة، وتدور حول قصة شابة تعمل في متجر متعدد الأقسام وتنغمس في سحر العالم الحديث، العمل مقتبس من رواية إميل زولا، التي طرحت تحت اسم Au Bonheur des Dames في خلال عام 1883.

مسلسل Side Games أو Todo por el juego الأسبانى، الذى طرح في الفترة ما بين عامي 2018، و 2019، وتكون من 16 حلقة، لم تتخطى مدتها الساعة، ويدور حول رجل الأعمال ماريانو هيدالجو، الذي يتولى إدارة نادي ديبورتيفو ليونز المتواضع، مع وجود فريقه فى الدرجة الثانية، وبالتالي سيحاول هيدالجو تجنب هبوطه أكثر، ويعمل هذا التحدي على تسليط الضوء على خصوصية صناعة لا يعرف الجمهور سوى سطحها.

مسلسل The Head الأسبانى الناطق باللغة بالأنجليزية، الذى طرح في عام 2020، وتكون من 7 حلقات، وصلت مدتها لحوالى ساعة، ودارت حول حلول فصل الشتاء الطويل في القطب الجنوبي، يقوم معظم الموظفين بإخلاء محطة أبحاث Polaris VI في أنتاركتيكا، ولكن يواصل فريق صغير مواصلة أبحاثهم المبتكرة، بقيادة عالم الأحياء الشهير آرثر وايلد (جون لينش)، ولكن عندما يأتي الربيع، يعود قائد الصيف يوهان بيرج (ألكسندر ويلوم) ليجد الفريق بأكمله إما ميتًا أو مفقودًا، وذلك يضعه أمام قاتل طليق، وزوجة مفقودة إذا أراد أن يجدها على قيد الحياة، فعليه أن يثق بماجي (كاثرين أودونلي)، الطبيبة الشابة التي أصيبت بصدمة نفسية ويبدو أنها الناجية الوحيدة من المجموعة.

العمل يقوم ببطولته الممثل الأسبانى ألفارو مورتي بطل سلسلة La Casa De Papel، Money Heist.

مسلسل Seis Hermanas الأسبانى طرح في الفترة بين 2015 إلى 2017، وتكون من 489 حلقة تصل مدة كل حلقة لساعة، وتدور أحداث المسلسل حول حياة ست شقيقات لعائلة إسبانية من الدرجة العالية، والصعوبات التي تواجههم لـ تولي أعمال العائلة بعد وفاة والدهم عام 1913.