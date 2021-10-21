شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تظهر بالحجاب فى فيلم "القاهرة مكة" بعد "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة منى زكي بالحجاب فى أحداث فيلم "القاهرة مكة"، إذ تجسد دور امرأة ذات ماض سىء تسافر لأداء فريضة الحج، فى رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معانى التوبة والتطهر من الذنوب.

وتتناول منى زكى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

من ناحية أخرى تعاقدت منى زكى على تقديم مسلسل فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2022، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بدء التصوير.

يشار إلى أن النجمة منى زكى شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" والذى ظهرت فيه بالحجاب أيضا، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، وشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج وسيد رجب إخراج وتأليف تامر محسن.