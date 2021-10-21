شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح "لا ملامة" ضمن ألبوم "يا فاتنى"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى أحدث أغنياته "لا ملامة" ضمن ألبوم "يا فاتنى" والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم .ويستعد حماقى لإحياء حفل غنائى في الأردن يوم 28 أكتوبر الجارى، وهو الحفل الذى سيغنى خلاله باقة مميزة من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "يا فاتنى"، والذى حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاهدات.

وطرح النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.