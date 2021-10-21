شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس برافو ينضم لـ جوليا روبرتس وجورج كلونى فى فيلم Ticket To Paradise والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل لوكاس برافو الذى اشتهر بـ دوره في سلسلة Emily in Paris، إلى النجوم العالميين جوليا روبرتس وجورج كلوني وكايتلين ديفر لبطولة الفيلم الجديد Ticket To Paradise، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "deadline".

فيلم Ticket To Paradise سيدورفي إطار كوميديا ورومانسية، وسيكون من إنتاج شركة Universal Pictures، على ان يقوم المخرج أول باركر (Mamma Mia! Here We Go Again)، بإخراج العمل الجديد، كما كتب باركر السيناريو مع دانيال بيبسكي.

يدور فيلم الكوميديا والرومانسية Ticket To Paradise، حول زوجان سابقان اللذان يجدان نفسيهما في مهمة مشتركة، وذلك لـ منع ابنتهما المحبوبة من ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته ذات مرة.

وكان قد بدأ النجمان جورج كلونى وجوليا روبرتس تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد Ticket to Paradise، حيث أعلن بول فليتشر الوزير الفيدرالي الأسترالي للاتصالات والفنون، عن التصوير في كوينزلاند، وقال إن الإنتاج سيحصل على منحة قدرها 6.4 مليون دولار إسترالي أي (4.92 مليون دولار)، وقد يكون مؤهلاً أيضًا لتلقى تمويل من الحزمة الإستراتيجية لجذب الإنتاج في كوينزلاند.

وبالتالي يعود الثنائى جورج كلونى وجوليا روبرتس الذى حققا نجاحاً كبيراً بواحد من أفضل بتاريخ السينما العالمية Ocean’s Eleven، وتم عرضه فى 2001 بداية الألفية الجديدة وحقق وقتها نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.