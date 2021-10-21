بالصور| حافي القدمين.. مخرج يتسلم جائزته من منصة الجونة السينمائية.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

صعد المخرج الشاب هشام العسري، حافي القدمين على مسرح توزيع جوائز منصة الجونة السينمائية، في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

هشام فاز فيلمه "محبون سعداء" والذي شارك ضمن فئة الأفلام ما بعد الإنتاج، بمشاربع وأفلام منطلق الجونة السينمائي، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا.

تدور أحداث الفيلم حول خطة روائي مفلس محب لزوجته وسيصبح أبا عن قريب، لاغتيال كاتب شهير استجابة لفتوى ويستغل نقود المكافأة بشكل ساخر ليشتري لأسرته مكانا مميزا للغاية.