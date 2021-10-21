نقل نجل كريم الحسيني إلى المستشفى ..والفنان يطلب الدعاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان كريم الحسيني، عن تعرض نجله لأزمة صحية ونقله لإحدى المستشفيات.

ونشر الحسيني، صورا لنجله بالمستشفى، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يشفيك ويحميك يا ابني ويحفظك ويكتب لك الخير والشفاء العاجل يا رب .. يارب صبره وهون عليه.. يا رب أنت أحن عليه مننا.. دعواتكم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال كريم الحسيني مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وفتوح أحمد وهدى الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.