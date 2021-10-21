بالصور| بعد حادث السير.. بشرى تحضر توزيع جوائز منصة الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة بشرى رئيس العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، للمرة الثانية في فعاليات اليوم الخميس ضمن مهرجان الجونة السينمائي، بعد تعرضها لحادث سير أمس في الجونة.

جاء ظهورها الثاني على السجادة الحمراء في حفل إعلان المشاريع الفائزة بمنصة الجونة السينمائي، أما الاول فقد كان صباح اليوم بندوة عن مصر القديمة في السينما، ووضعت ضمادة على جبينها ورباط ضاغط في ذراعها.

ويشهد حفل توزيع جوائز منصة الجونة حضور رامي وحيد والاستايليست ريم العدل والمنتج محمد العدل، وبسمة، والسيناريست والمخرج أحمد عامر والمخرج تامر عزت، ومدير المهرجان انتشال التميمي.