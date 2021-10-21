"أحمد بيورطني في خلافات ونجوت من الموت"..أبرز تصريحات كريم فهمي في"سهرانيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان كريم فهمي، ضيفًا مساء أمس الأربعاء، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة ON، حيث تحدث خلال اللقاء عن أسرار في حياته الشخصية، وشقيقه أحمد فهمي، ومرضه، وتعرضه لجلطتين على الرئة.

ونستعرض لكم أبرز تصريحاته في السطور التالية:

- التمثيل على المسرح من أصعب الأشياء، وأرفض خوض هذه التجربة، لأنها صعبة ومخيفة، وتحتاج إلى بعض الجرأة.

- تقدمت لخطبة فتاة ولكنها رفضتني.

- تعرفت على زوجتي أثناء مقابلتي لإحدى صديقاتي في رمضان.

- أحمد فهمي دائمًا ما يورطني في خلافات مع الأصدقاء.

- أحب المسرح، وكنت أذهب لمشاهدة المسرحيات منذ الصغر.

- نجوت من الموت بأعجوبة بعد تعرضي لحادث أثناء تصوير مشهد بمسلسل "أمر واقع".. وقفزت من الموتوسيكل، والموتوسيكل كمل بعيد واتقسم نصين، وأنا طبعا اتشلت على المستشفى وحدث شرخ وجلطات ودم.

- أصبت بجلطتين في الرئة.. "وأصعب من التعب "الخضّة"، فجأة حد يقول إنت عندك جلطتين، أنا داخل المستشفى على رجلي، لأ لازم تقعد على كرسي، بس رجعت الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.