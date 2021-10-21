بعد رسالة ابنته..أحمد الشامي عن يونس شلبي: "واحد من عظماء الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان أحمد الشامي عن الفنان القدير الراحل يونس شلبي، مؤكدًا أنه يتم تكريمه كل يوم عندما يُشاهد الجمهور أعماله بالتليفزيون ويترحمون عليه.

وأعاد الشامي، نشر تدوينة لحساب يحمل اسم ابنته شيماء، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "ده الغالي، ومش محتاج أصلاً إن حد يكرمه بـ حتة شهادة ولا شوية ناس تسقف.. هو كل يوم بيتكرم لما الناس تترحم عليه، لما يشوفوه في التلفزيون ونفتكر إيفيهاته وكل الحاجات الحلوة اللي قدمها..ربنا يرحمه يا رب.. واحد من عظماء الفن".

وكان الحساب الخاص بـ شيماء يونس شلبي، حمل تدوينة، جاء فيها: "محدش كرمك يا حبيبي ولا جاب سيرتك من بعد وفاتك، كأنك مقدمتش شئ للفن.. ربنا يرحمك يا أحلى وأجمل أب في الدنيا.. أدعوله بالرحمة جزاكم الله خير".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" وشارك في بطولتها سهر الصايغ، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

فيما توفي الفنان يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007 بأزمة تنفسية حادة، وكان يونس شلبي قد أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح، وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب حتى توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة.