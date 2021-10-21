محمد حماقي يروج لأغنيته الجديدة "لا ملامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان محمد حماقي، لأغنيته الجديدة "لا ملامة" ضمن ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني".

ونشر "حماقي" البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "النهاردة تاني أغنية إضافية من ألبومي يا فاتني، الساعة 5 مساء على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.. أغنية لا ملامة".

أليوم "يا فاتني" يضم 14 أغنية، أبرزهم: "زيها مين، يا نسيم، بنفارق، تك، ليلة من لياليك، ردوده غريبة، عرض مستمر".

من ناحية أخرى يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي يوم 28 أكتوبر بالأردن، ويقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه.