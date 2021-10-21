زينة مكي تتحدث عن “يوميات ممثلة في موقع التصوير”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي صورة عبر “إنستغرام”، وقالت: “شكل حياتي حالياً. أنا وحقيقتي ونصوصي ومشاعري وأفكاري”. وأضافت: “يوميات ممثلة في موقع التصوير”.

يذكر أن مكي أبدت بالغ إعجابها وسعادتها بشخصية “نور”، التي تجسدها ضمن المسلسل اللبناني “شتي يا بيروت”، الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وتحدثت مكي عن شعورها بشأن الشخصية التي تجسدها في المسلسل، فقالت إنها وقعت في حبها منذ أول مشهد قرأته، عندما استلمت سيناريو العمل.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة لها باللوك الخاص بشخصيتها التي تجسدها، وذلك عبر خاصية “ستوري” في حسابها بموقع “إنستغرام”، معلقة: “أحب هذه الشخصية جداً.. حب من أول مشهد قرأتو.. يعني.. من أحلى النصوص يللي قرأتها.. والإخراج يا سلااام”.