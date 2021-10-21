“العين بالعين” بين سيرين عبد النور ورامي عياش

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

يبدأ تصوير مسلسل “العين بالعين” في بيروت خلال أسابيع، والذي يجمع الفنانين سيرين عبد النور ورامي عياش وغيرهما، ويتألف العمل من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة الصبّاح إخوان، لصاحبها المنتج صادق الصباح، تأليف سلام الكسّيري واخراج رندة العلم، على أن يعرض في بداية عام 2022 على منصة شاهد.

ويتضمن المسلسل أحداثاً مشوّقة ومميزة، فهو قصة بوليسية من المتوقع ان تنال نسب مشاهد عالية، واهتمام الكثير من الجمهور.

وكان نشر المنتج صادق الصباح صورة ظهر فيها سيرين ورامي ومخرجة العمل رندة العلم، وعلق قائلاً: “بعون الله… بدأ العد العكسي لعمل مختلف يجمع النجمين سيرين عبد النور ورامي عياش بإدارة المخرجة رندة العلم كل التوفيق للجميع”.