شركة أسترالية تبحث عن “2000” متسابق لتنظيم نسخة حقيقية من “لعبة الحبار”!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت إحدى الشركات الأسترالية عن قيامها بتحويل مسلسل «لعبة الحبار squid game» إلى حقيقة، مشيرة إلى أنها تبحث عن متسابقين في الوقت الحالي لهذا الغرض.

وبحسب مجلة «التايم» الأميركية، فقد قامت شركة AMA Event Management بتنظيم مسابقة تسمى «Squiz Gamez»، ستقام في جميع أنحاء أستراليا، اعتباراً من العام المقبل.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنها تبحث في الوقت الحالي عن ما يصل إلى 2000 شخص للتنافس ضد بعضهم في جولات المسابقة الأربع.

وأضاف البيان: سيتعين على المشاركين الخضوع لسلسلة من التحديات، وإذا خسروا، فسيتم القضاء عليهم.

يشار إلى أن المسلسل الكوري الجنوبي حقق رقما قياسيا، حيث حصد أكثر عدد من المشاهدين بين مسلسلات نتفليكس الأصلية، وفق ما أعلنت الشركة المتخصصة بإنتاج وبث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت.

وهذا المسلسل الذي يتكون من 9 حلقات، يلعب فيه متنافسون يمرون بضائقة مالية، ألعاب أطفال، لكن لها تبعات مميتة، سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار).

ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه قبل أقل من شهر، وفقا لرويترز.