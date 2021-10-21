بأوامر طبية.. الملكة اليزبيث تلغي رحلتها إلى إيرلندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألغت الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاماً رحلتها الملكية إلى إيرلندا الشمالية في اللحظات الأخيرة، بناء على نصيحة الأطباء لها.

وفي التفاصيل، أعلن قصر بكنغهام، أن الملكة إليزابيث، قررت أن تستريح لبضعة أيام بناءً على نصيحة الأطباء وهي في حالة معنوية جيدة، لكنها ألغت الرحلة التي كانت مقررة إلى إيرلندا، وكانت عبارة عن يومين.

ونقل القصر عن لسان ملكة بريطانيا أنها تشعر بالإحباط لعدم تمكنها من زيارة إيرلندا، لكنها تعد شعب إيرلندا الشمالية بأنها ستزورهم في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن البيان لم يذكر تفاصيل الحالة الصحية للملكة أبداً، إلا أن الصحافة البريطانية رجحت أن تكون بحالة مستقرة ولا تستدعي القلق خاصة وأنها كانت قد أقامت في الليلة السابقة للبيان حفل استقبال في قلعة وندسور لقادة أعمال من المليارديرات على هامش قمة الاستثمار العالمي الكبرى التي تقام في لندن.

وفي سياق منفصل، رفضت الملكة إليزابيث منذ أيام لقب “عجوز العام” الذي منحته لها المجلة البريطانية “The Oldie”، معتبرة أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة.

وقد عبر توم لينغ بيكر، مساعد الملكة وسكرتيرها الخاص، عن وجهة نظرها ونقلاً عن لسانها؛ حيث أكد أن الملكة تعتبر أن عمر الإنسان يكون بالقدر الذي يشعر هو به، وهي لا تشعر بأنها عجوز، فبالتالي هي لا تعتقد أنها تستوفي معايير منحها لقب (عجوز العام).

كما أوضح بيكر أن الملكة تأمل أن تجد المجلة شخصاً آخِراً أكثر جدارة منها لمنحه اللقب.