شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى إغراق المدمرة إيلات .. ماذا قال عزت العلايلى عن "الطريق إلى إيلات"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع أحد أهم أيام القوات المسلحة المصرية، وتحديداً سلاح البحرية الذى حقق في مثل هذا اليوم الـ 21 من أكتوبر عام 1967 إنتصاراً تاريخياً كبيراً، تمثل في إغراق السفينة إيلات، وذلك عقب شهور قليلة على نكسة 1967 مما عكس وجود رغبة كبيرة لدى الجيش المصرى في تحرير الأراضى المصرية بأسرع مما تخيل كثيرين وقتها بأن مصر ستستغرق فترة كبيرة للوقوف على قدمها من جديد، وبالتزامن مع هذا اليوم نسترجع ذكريات وكواليس فيلم "الطريق إلى إيلات" بحوار نادر للفنان عزت العلايلى الذى تطرق إلى كواليس العمل في حوار له قبل رحيله مؤكداً أنه شعر أثناء تقديم العمل بأنه قائد للعملية بصورة حقيقية.



الطريق الى ايلات

وأضاف الفنان عزت العلايلى في الحوار قائلاً:"أعظم شيء خلال كواليس الفيلم إن أبطال العملية الحقيقية كانوا معانا دايماً ما سابوناش نهائي، وبالتالي ما طلعش أي حاجة غلط في الفيلم، وإحساسى أثناء تصوير الفيلم إنى بشارك في العملية بجد وحقيقى، ووقت ما قفزت على الزودياك، ومعايا الشباب أثناء تمثيل مشاهد تنفيذ العملية، حسسنى بأنى بشارك في العملية بالظبط".

كما استكمل بأنهم صوروا الفيلم طوال مدة وصلت 8 شهور وفى درجة حرارة عالية، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام تقديمهم أفضل ما لديهم لتقديم عمل يعكس ويضيف للجيش المصرى في توثيق أحد إنجازاته.