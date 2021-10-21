شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تصل بغداد لإحياء أولى حفلاها هناك غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة إليسا، اليوم الخميس بغداد لإحياء حفل غنائى لأول مرة هناك غدا الجمعة على مسرح سندباد لاند، ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا صورة عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: "وأخيرا بغداد العظيمة".



إليسا

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها وقتها نجاحا كبيرا، وتستعد للمرة الثالثة للوقوف على نفس المسرح فى نوفمبر.

كما شوقت النجمة إليسا، جمهورها لأعمالها الجديدة بشكل مختلف، حيث غردت على تويتر، واكتفت فقط بكتابة: "جاهزين للمهمة التالية"، ليدخل عدد كبير من متابعيها يعلقون على تغريدتها ويخمنون أنها تستعد لطرح أغنية جديدة.