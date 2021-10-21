صورة منتشرة تُظهر إبنة عمرو دياب بتغيير جذري في وجهها… فهل خضعت لعملية تجميل؟ – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في الخميس 21 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، صورة لـ “نور” ابنة الفنان المصري عمرو دياب وظهرت فيها بإطلالة مختلفة تمامًا عن ما عرفها به الجمهور، حيث ظن البعض أنها خضعت لعملية تعديل أو تجميل.

حيث بدت نور عمرو دياب في الصورة بتسريحة شعر جديدة وبمكياج جعل ملامحها تبرز أكثر خصوصا عينيها الكبيرتين التي تعتبران من ملامح الجمال واعتقد كثر انها خضعت لعملية تجميل ليتبين لاحقاً ان الصورة معدلة وليست حقيقية وقد قام احد المتابعين بهذا التعديل لابراز جمالها مع الاشارة الى انها جميلة في الحالتين.

الصورة المُعَدّلة هي من جلسة التصوير التي خضعت لها نور بمناسبة خطوبتها، والتي نشرتها قبل فترة، حيث احتفلت بخطوبتها على حبيبها الأميركي وصرحت أن والدها لا ينفق عليها وأنها بسبب ظروف كورونا لم تلتق به منذ سنتين لكنها تتواصل معه باستمرار.

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من ناحية أخرى، كشفت نور أنها كانت تتردد لطبيب نفسي، خاصة في فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، بسبب تعرضها للإكتئاب، وقالت “لم أستطع النوم، أو الأكل، عندما كان يهاجمني القلق، شعرت بالموت، وكل ذلك ذهب بعد العلاج”.

أما بالنسبة لموعد زفافها “سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، سعيدة معه للغاية، ولا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يتابعني جمهوري لنفسي فقط، وأتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي”.

وكانت نور عمرو دياب قد حرصت علي تهنئة والدها بعيد ميلاده الوافق أكتوبر الجاري حيث نشرت، صورة لها من مرحلة الطفولة برفقة والدها الفنان عمرو دياب، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد عمرو دياب”. وتفاعل معها الكثير من المتابعين وتلّقت علي إثرها العديد من التهاني بتلك المناسبة.

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